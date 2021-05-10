موعد عيد الفطر المبارك والإجازة للقطاع الخاص في السعودية مايو 2021

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية، يزداد البحث يوما تلو الآخر في جميع البلدان العربية وذلك من أجل معرفة موعد العيد وكذلك الإجازات الرسمية فيه، وسنقدم للمتابعين من المملكة العربية السعودية الموعد وكذلك الإجازات التي يبحث عنها عشرات الآلاف يوميا في المملكة وكذلك في جميع البلدان العربية الأخرى، ولم يتبقى من شهر رمضان المبارك سوى أيام قلائل على جميع المسلمين أن لا يفوتوا فرصة هذه الأيام المباركة وأن يذكروا الله كثيرا فيها، وجعلنا الله وإياكم ممن غفرت ذنوبه من في هذا الشهر الفضيل الذي تغلق فيه أبواب العذاب وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة، الشهر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه.

موعد عيد الفطر المبارك

يعتبر عيد الفطر المبارك هو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الأضحى وهو مما لا يختلف فيه العلماء أبدا، ويحتفل عامة المسلمون في جميع أصقاع العالم بهذا العيد الذي يأتي مباشرة بعد الشهر المبارك شهر رمضان، وتقدم فيه الزكاة المعروفة بزكاة الفطر قبل الذهاب للصلاة، وكذلك تقوم جميع الدول العربية والإسلامية بإجازات للعمال وذلك نظرا لأهمية هذا العيد عند المسلمين للاحتفال فيه ولبس أحسن الثياب وغير ذلك مما يندب فعله في هذا اليوم العظيم، وسنطلع حضراتكم على الإجازات الرسمية لعيد الفطر في المملكة.

موعد عيد الفطر والإجازات

يرتبط موعد عيد الفطر برؤية الهلال الذي من المتوقع أن تتم رؤيته الثالث شهر من شهر مايو الجاري وإن لم تتم رؤيته فعلى المسلمين صيام يوم الثلاثين وسيكون العيد في الرابع عشر، ومن المتوقع فلكيا أن تتم الرؤية يوم ١٣، في السعودية بدأت الإجابة للقطاع العام في السابع من شهر مايو الجاري وستنتهي في 17 عشر منه، فيما ستبدأ إجازة القطاع الخاص يوم ولمدة أربعة أيام فقط حيث تنتهي في 15 من هذا الشهر.