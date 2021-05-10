نعرض لكم خطوات الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب وذلك لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي في جميع محافظات ومدن المملكة، حيث تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المنح النقدية لكافة الطوائف الفقيرة ومنخفضة الدخل لك من أجل توفير لهم الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة معيشية كريمة بعيدة عن الحاجة والفقر، وذلك كي تعينهم على الحياة المعيشية الصعبة وخاصة بعد الظروف التي يمر بها العالم من اجتياح وباء كورونا وتوقف العديد من الأعمال وتزايد حالات الفقر والحاجة داخل المملكة، ولكن جاءت توجيهات الملك سلمان الحرمين الشريفين نحو الفقراء والمحتاجين بالعمل على توفير حياة معيشية سليمة وطريقة من خلال دعمهم ماليًا وسد احتياجاتهم اليومية واللازمة للمعيشة.

يتم صرف المساعدة المقطوعة بشكل سنوي لجميع المواطنين المستوطنين داخل المملكة بشكل دائم والذين يتسوقون كافة الشروط التي نصت عليها الوزارة، وصرحت بعض الحالات أنه سيتم صرف الدفعة الخامسة بالمساعدة المقطوعة هذه الأيام مع مواعيد صرف برنامج حساب مواطن السعودي التابع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المعروف أن حساب مواطن يتم الساعة في الحسابات البنكية بداية من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف في نفس اليوم المستحقين إذا لم يصادف هذا اليوم موعد إجازة رسمية، وإذا صادف إجازة رسمية يتم ترحيل الصرف لليوم التالي.

الآن من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على استعلام، وسوف يظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد صرف المساعدة المقطوعة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مقال الوزارة ومن الموقع الرسمي الموثوق فيه بعيدًا عن الإشاعات والمواقع التي تهدف إلى ترويج الإشاعات.