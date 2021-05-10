نقابة الصحفيين : إسرائيل تنتهك حرمة رمضان .. ونشد على أيدى أهالى القدس

جدة - نرمين السيد - أضاف، فى بيان له، أن بيان نقابة الصحفيين جاء فيه: "تحيى النقابة نضال أهالى القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى الإنسانى، واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين".

وتابع بيان النقابة: "إذ تشد نقابة الصحفيين على أيادى أهالى القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، تعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخى والقانونى القائم".

وطالبت نقابة الصحفيين المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح.