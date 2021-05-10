فيديو - جيش الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق قنابل الغاز على المصلين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دارت مواجهات عنيفة مع المرابطين داخله، فيما وقعت إصابات فى صفوف المصلين داخل المسجد، دون معرفة طبيعتها أو عددها.
وأشارت "صفا" إلى أن المرابطين تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والمفرقعات، كما أشارت الوكالة الفلسطينية، إلى تحليق طائرات مروحية إسرائيلية فى أجواء الأقصى، بالتزامن مع الاقتحام الواسع للمسجد.
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