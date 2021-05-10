مقتل 11 وإصابة العشرات فى تفجير حافلة جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، جول إسلام سيال، إن الانفجار وقع فى وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفًا أن 25 شخصًا أصيبوا، منهم نساء وأطفال فى حالة حرجة.
وتشهد أفغانستان زيادة حادة فى العنف منذ إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك بحلول 11 سبتمبر، حيث أعلنت حركة طالبان فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وقفًا لإطلاق النار 3 أيام، للاحتفال بعيد الفطر.
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