الصين تسجل 11‭ ‬إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 18 إصابة خالية من الأعراض.
ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90769، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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