تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 // الناقلة ماتش الأهلي والزمالك الليلة والمعلقين

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد تحديث شهر مايو 2021، من أهم وأكثر الترددات التي يوجد عليها بحث اليوم من قبل عشاق الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، فهي الناقل الحصري الليلة لماتش الأهلي والزمالك والذي ينتظره جمهور الكرة المصرية والعربية محبي القطبين، المباراة تنطلق في التاسعة والنصف مساءً الليلة بتوقيت القاهرة، ويبدأ البث الحي للمباراة في السابعة باستوديو تحليلي يضم خبراء كرة القدم من الناديين الكبيرين، ويقود الاستوديو التحليلي الكابتين سيف زاهر، وتسعى القناة الليلة لتغطية متميزة تليق بالحدث الكبير، وفيما يلي تردد القناة على القمر المصري نايل سات. مباريات الليلة على قنوات أون تايم سبورت والمعلقين مباريات الليلة على قنوات أون تايم سبورت والمعلقين تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية فضائياً والليلة تنقل عدة مباريات وهي. الأهلي * الزمالك on time sports hd 1 معلق المباراة الكابتين مدحت شلبي، أيمن الكاشف البنك الأهلي * الإسماعيلي on time sports hd 2 المعلق الكابتين حاتم بطيشة الجونة * أسوان on time sports hd 3 المعلق الكابتين محمد الكواليني ترتيب جدول الدوري المصري قبل القمة122 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 20 13 5 2 14 13:35 22 44 2 الأهلي 18 12 4 2 16 13:34 21 40 3 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 4 المصري البورسعيدي 21 8 9 4 13 17:26 9 33 5 سيراميكا كليوباترا 21 7 9 5 13 24:28 4 30 6 الاتحاد السكندري 21 8 6 7 13 26:25 -1 30 7 غزل المحلة 21 7 9 5 13 21:19 -2 30 8 سموحة 20 5 13 2 14 22:29 7 28 9 إنبي 21 7 7 7 13 22:22 0 28 10 مصر المقاصة 20 7 6 7 14 25:19 -6 27 11 طلائع الجيش 21 7 5 9 13 23:29 6 26 12 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 13 المقاولون العرب 21 5 6 10 13 29:22 -7 21 14 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 20 3 7 10 14 26:16 -10 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13 ترتيب جدول الدوري المصري قبل القمة122تردد قناة أون تايم سبورت 2021 تسعى دائماً قنوات أون تايم منذ أنطلاقها عام 2017 وحتى الآن في التميز في كل شيء، في جودة المحتوى الذي تقدمه وفي جودة الصورة فالقناة تبث بتقنية HD فائقة الجودة، وفي أستقطاب أفضل مقدمي البرامج الرياضية في مصر وأفضل المذيعين، حتى أصبحت في مقدمة القنوات الرياضية في الوطن العربي وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة جداً في داخل مصر وفي الخارج، خاصة في المنطقة العربية التي بها أعداد تقدر بالملايين من المصرين العاشقين للرياضة المصرية. التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت عبر القمر نايل سات الوسوم

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد تحديث شهر مايو 2021، من أهم وأكثر الترددات التي يوجد عليها بحث اليوم من قبل عشاق الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، فهي الناقل الحصري الليلة لماتش الأهلي والزمالك والذي ينتظره جمهور الكرة المصرية والعربية محبي القطبين، المباراة تنطلق في التاسعة والنصف مساءً الليلة بتوقيت القاهرة، ويبدأ البث الحي للمباراة في السابعة باستوديو تحليلي يضم خبراء كرة القدم من الناديين الكبيرين، ويقود الاستوديو التحليلي الكابتين سيف زاهر، وتسعى القناة الليلة لتغطية متميزة تليق بالحدث الكبير، وفيما يلي تردد القناة على القمر المصري نايل سات. مباريات الليلة على قنوات أون تايم سبورت والمعلقين مباريات الليلة على قنوات أون تايم سبورت والمعلقين تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية فضائياً والليلة تنقل عدة مباريات وهي. الأهلي * الزمالك on time sports hd 1 معلق المباراة الكابتين مدحت شلبي، أيمن الكاشف البنك الأهلي * الإسماعيلي on time sports hd 2 المعلق الكابتين حاتم بطيشة الجونة * أسوان on time sports hd 3 المعلق الكابتين محمد الكواليني ترتيب جدول الدوري المصري قبل القمة122 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 20 13 5 2 14 13:35 22 44 2 الأهلي 18 12 4 2 16 13:34 21 40 3 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 4 المصري البورسعيدي 21 8 9 4 13 17:26 9 33 5 سيراميكا كليوباترا 21 7 9 5 13 24:28 4 30 6 الاتحاد السكندري 21 8 6 7 13 26:25 -1 30 7 غزل المحلة 21 7 9 5 13 21:19 -2 30 8 سموحة 20 5 13 2 14 22:29 7 28 9 إنبي 21 7 7 7 13 22:22 0 28 10 مصر المقاصة 20 7 6 7 14 25:19 -6 27 11 طلائع الجيش 21 7 5 9 13 23:29 6 26 12 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 13 المقاولون العرب 21 5 6 10 13 29:22 -7 21 14 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 20 3 7 10 14 26:16 -10 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13 ترتيب جدول الدوري المصري قبل القمة122تردد قناة أون تايم سبورت 2021 تسعى دائماً قنوات أون تايم منذ أنطلاقها عام 2017 وحتى الآن في التميز في كل شيء، في جودة المحتوى الذي تقدمه وفي جودة الصورة فالقناة تبث بتقنية HD فائقة الجودة، وفي أستقطاب أفضل مقدمي البرامج الرياضية في مصر وأفضل المذيعين، حتى أصبحت في مقدمة القنوات الرياضية في الوطن العربي وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة جداً في داخل مصر وفي الخارج، خاصة في المنطقة العربية التي بها أعداد تقدر بالملايين من المصرين العاشقين للرياضة المصرية. التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت عبر القمر نايل سات

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