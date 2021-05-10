جدول اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر مايو طبقاً لتقارير شركة أرامكو بعد تراجع الوقود بنسبة 50%

من أكثر المواضيع التي تشغل بال الرأى العام في يومنا الحالي هو أسعار البنزين في السعودية 2021 شهر مايو ولذلك إخترنا ذلك الموضوع ليكون عنوانا لمقالنا البوم فنتمنى من الله عزوجل أن ينال إعجابكم.

اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر مايو

من الأمور الجيدة في مقالنا اليوم هو أن أرامكو تعلن أسعار البنزين اليوم ومن المتوقع أن يكون هناك إنخفاض ملحوظ في أسعار البنزين لشهر مايو 2021 وذلك نظرا للإنتشار الملحوظ لفيروس كوفيد ١٩ مما سوف ينتج عنه إنخفاض أيضا في أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.

الوقود وتصريحات شركة أرامكو السعودية

إذا نظرنا في سعر البنزين فى السعودية اليون نجد أنه هناك حالة غريبة من الترقب البالغ الشدة بين كثير من المواطنين للتصريحات التي سوف تصدرها شركة أرامكو السعودية بشأن أسعار البنزين ومن المفترض أن تصدر الشركة تصريحاتها بهذا الشأن في يوم الإثنين القادم بإذن الله تعالى وأيضا سوف يتم التصديق عليها وإعتمادها والعمل بها بداية من يوم غداً الثلاثاء.

الأسعار الحالية وأراء المواطنين فيها

مما لا شك فيه أن هناك كثير من المواطنين يتمنون أن تبقى أسعار البنزين كما هي بدون تغيير كما هى منذ أسعار البنزين لشهر إبريل 2021 بدون زيادة ولكن من الطريف أيضا أن هناك بعض المواطنين الآخرين الذين يتمنون ليس فقط عدم زيادتها ولكن أيضا أن تنخفض بعض الشئ عن مستواها الحالي وفيما يلي سوف نقوم بعرض بعض أسعار البنزين الحالية والمعمول بها في وقتنا الحالى.

أولا سعر لتر البنزين هو 1.99 ريال سعودى.

ثانيا هناك نوع آخر من البنزين ويكون سعر اللتر الواحد له هو 2.13 ريال سعودى.

أما عن الديزل فإن سعر اللتر الواحد منه يقرب من 0.52 ريال.

وكذلك فإن الكيروسين قد إستقر مؤخرا على 0.70 ريال للتر الواحد>

وأيضا فإن غاز البترول المسال قد تم اعتماده على ما يقرب من 0.75 للتر الواحد.

سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

وختاما وبعد أن ذكرنا أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر مايو وذكرنا آراء المواطنين في الأسعار الحالية نتمنى من الله عزوجل أن يكون هذا المقال قد نال إعجابكم.