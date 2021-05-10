البيت الأبيض: تجاوزنا المرحلة الأصعب من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة فى طريقها لاستكمال حصول الملايين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول 4 يوليو المقبل، بعدما اجتازت البلاد مرحلة الجائحة، وذلك وفقًا لهدف الرئيس جو بايدن.





وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، قال منسق الاستجابة لجائحة كورونا فى البيت الأبيض، جيف زيتس، إن "الرئيس قال فى وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد حصول 70% من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل بحلول يوم الاستقلال فى 4 يوليو، وحتى الآن حصل على التطعيم حوالى 58% من البالغين". وأضاف زيتس، فى برنامج "حالة الاتحاد" الذى تعرضه شبكة "سى إن إن": "أود أن أقول إننا بدأنا فى التحسن.. لا يزال الطريق أمامنا، والذى سيشمل تسهيل حصول الناس على اللقاح، والتأكد من أن الناس يبنون ثقتهم". وكان أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى، أعرب أمس الأحد عن تفاؤله أيضًا بمستقبل البلاد.

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