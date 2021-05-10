تردد قناة أون تايم سبورت 2021 ON Time Sports لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري

تبدأ منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري اليوم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في قمة كروية مميزة تجمع بين الفريقين، وينتظرها محبي الساحرة المستديرة على أحر من الجمر، لمعرفة من بطل الدوري المصري الممتاز لهذا العام، حيث تعتبر مباراة اليوم من المباريات المصرية التي يضع فيها الجماهير أياديهم على قلوبهم، والتي يضع فيها الأهلي كامل تركيزه بعد خضوعه إلي دخول معسكر لمدة 24 ساعة لفصل تفكير اللاعبين عن أي شئ غير المباراة، وفيها يركز موسيماني علي تحفيز اللاعبين واستحواذهم الكامل علي الكرة، وعليه تقوم قناة أون تايم سبورت بعرض المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك اليوم، ونستقبل معكم أحدث تردد قناة ON Time Sports، لمتابعة المباراة.تردد قناة أون تايم سبورت 2021
استطاعت قناة أون تايم سبورت الحصول على حقوق بث مباراه الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم، والتي يتشوق الجماهير ومحبي الأهلي لصعوده وفوزه، لتحديد مصير حصوله علي اللقب للمرة السادسة مع الفوز في المباريات المؤجلة، أما عن نادي الزمالك فيكفيه الفوز في مباراة اليوم علي النادي الأهلي ليتصدر القائمة ويضمن مكانته في الدوري، وتبدأ القمة الكروية بين الأهلي والزمالك علي أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وعليه يمكنكم متابعة تغطية حصرية وشاملة وتحليل كروي علي أعلي مستوي في برنامج ستاد مصر الذي يجمع بين الكابتن حسن أمام وأيمن يونس ومحمد فضل، مع الإعلامي الكبير الأستاذ سيف زاهر.تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021
تستطيعون اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بدون أي تشويش أو تقطيع في الصوت والصورة من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الريسيفر الخاص بكم، علي التردد التالي.
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 10853.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- تقنية المشاهدة hd عالية الجودة.
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تبدأ منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري اليوم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في قمة كروية مميزة تجمع بين الفريقين، وينتظرها محبي الساحرة المستديرة على أحر من الجمر، لمعرفة من بطل الدوري المصري الممتاز لهذا العام، حيث تعتبر مباراة اليوم من المباريات المصرية التي يضع فيها الجماهير أياديهم على قلوبهم، والتي يضع فيها الأهلي كامل تركيزه بعد خضوعه إلي دخول معسكر لمدة 24 ساعة لفصل تفكير اللاعبين عن أي شئ غير المباراة، وفيها يركز موسيماني علي تحفيز اللاعبين واستحواذهم الكامل علي الكرة، وعليه تقوم قناة أون تايم سبورت بعرض المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك اليوم، ونستقبل معكم أحدث تردد قناة ON Time Sports، لمتابعة المباراة.تردد قناة أون تايم سبورت 2021
استطاعت قناة أون تايم سبورت الحصول على حقوق بث مباراه الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم، والتي يتشوق الجماهير ومحبي الأهلي لصعوده وفوزه، لتحديد مصير حصوله علي اللقب للمرة السادسة مع الفوز في المباريات المؤجلة، أما عن نادي الزمالك فيكفيه الفوز في مباراة اليوم علي النادي الأهلي ليتصدر القائمة ويضمن مكانته في الدوري، وتبدأ القمة الكروية بين الأهلي والزمالك علي أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وعليه يمكنكم متابعة تغطية حصرية وشاملة وتحليل كروي علي أعلي مستوي في برنامج ستاد مصر الذي يجمع بين الكابتن حسن أمام وأيمن يونس ومحمد فضل، مع الإعلامي الكبير الأستاذ سيف زاهر.تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021
تستطيعون اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بدون أي تشويش أو تقطيع في الصوت والصورة من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الريسيفر الخاص بكم، علي التردد التالي.
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 10853.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- تقنية المشاهدة hd عالية الجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 ON Time Sports لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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