الهند: انحسار طفيف فى وفيات وإصابات كورونا بعد ارتفاعات قياسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 366.161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فى انخفاض نسبى لحصيلة الإصابات اليومية منذ 4 أيام، إلى أقل من 400 ألف إصابة.





وبحسب الصحة الهندية، يصل بذلك إجمالى الاصابات بفيروس كورونا إلى 22.662.575 22 مليون. وحسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت 3.754 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى تراجع نسبى لأرقام الوفيات المسجلة خلال اليومين الماضيين، والتى كانت تتخطى حاجز الـ 4 آلاف وفاة يومية، ليصل بذلك إجمالى وفيات الهند إلى 246.116 وفاة.

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