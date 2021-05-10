أمريكا تعلن الطوارئ فى واشنطن و17 ولاية بعد هجوم إلكترونى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الإقليمية فى العاصمة واشنطن و17 ولاية أخرى، وذلك فى أعقاب هجوم إلكترونى على شركة كولونيال بايبلاين، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود فى الولايات المتحدة.





وحسبما أفادت تقارير أمريكية، تحاول كولونيال بايبلاين، التعافى من هجوم إلكترونى نجم عن برنامج فيروسى لدفع فدية، الأمر الذى أجبرها على إغلاق شبكتها يوم الجمعة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين.

ووصفت التقارير الحادث على أنه أحد أخطر عمليات التخريب الإلكترونى باستخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية ما دفع بعض المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبنية الأساسية الحساسة لصناعة الطاقة بالولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.

يذكر أن شبكة كولونيال تعمل على نقل الوقود من المصافى الأمريكية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان.

ولا يزال التحقيق حول الواقعة فى مراحله الأولى، إلا أن مسؤول سابق ومصدرين فى الصناعة قالوا إن من المرجح أن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف.

وتشير الاتهامات فى الولايات المتحدة إلى جماعة "دارك سايد" فى المسؤولية عن الهجوم، حسبما أفادت أوساط أبحاث الأمن الإلكترونى.