جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية على "تويتر"، أشار الهلال الاحمر الفلسطينى إلى أنه من بين المصابين "حالة حرجة و13 إصابة مباشرة فى العين". وقالت الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجى ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 175 فلسطينيًا بعد تجدد المواجهات مع القوات الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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