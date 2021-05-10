روسيا تسجل 8465 إصابة جديدة بكورونا و321 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 8465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و888727.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 321 توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 113647.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 157.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و427019.