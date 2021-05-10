“مصرف الراجحي” كيفية دفع زكاة الفطر عبر الراجحي وقيمة الزكاة بالمملكة هذا العام

دفع زكاة الفطريعد من الشروط الاساسية لقبول الصيام ويكون من يد دافع الزكاة إلى المستحقين من الفقراء والمساكين، وتقوم المملكة بفضل مؤسساتها الكثيرة في ظل تطورات العصر الحديث بغتاحة العديد من منافذ إيداع مبالغ الزكاة من خلال البنوك المختلفة ليتم إرسالها إلى الجمعيات الخيرية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتقوم بتوجيهها للمحتاجين على شكل مبالغ نقدية أو خدمات طبية مجانية أو خدمات عينية كبناء منزل أو ترميمه أو إيصال الماء للاسر الفقيرة وما إلى ذلك.

عيد الفطر 2021 – 1442إيداع زكاة الفطر بالبنوك

يقوم الصائمين في نهاية الشهر الكريم بالبحث عن مصارف لزكاة الفطر لضمان قبول الصيام على الوجه الأمثل، حيث يكون شرطا من شروط قبول الصيام هو دفع زكاة الفطرن ويعتبر الدفع عن طريق البنوك من أفضل الطرق وسط اتباع الططرق الإلكترونية في التعامل بالمملكة بالسنوات الأخيرة، حيث تتيح جميع البنوك الخدمات الإلكترونية للصرف والإيداع والاستعلام، ويجب أن يكون المودع يمتلك حسابا مصرفيا بالبنك ليتم إيداع زكاة الفطر فيه بالمصارف الشرعية لها.

يجب أن يكون للفرد حسابا مصرفيا على البنك المذكور.

يقوم بالدخول على تطبيق الراجحي بالهاتف النقال.

يتم تسجيل الدخول بحساب المستخدم.

يقوم باختيار أيقونة “التحويل إلى الجمعيات الخيرية”.

يتم اختيار الجمعية ويقوم بتحديد المبلغ المراد دفعه.

يتم التحويل عن نقر أيقونة “التالي”.

تتيح المملكة العربية السعودية مصارف الزكاة ومنصات متعددة تقوم بحساب زكاة المال والفطر لكل من الفرد والأسرة، وذلك من خلال بوابتها الخاصة وبعدد من الخطوات تكون كالتالي: يتم الدخول على موقع زكاتي الإلكتروني. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. تجد أيقونة “حساب زكاتي” قم بالنقر عليها. يتم إدخال البيانات اللازمة. اضغط “متابعة”.

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