ألمانيا: محادثات النووي الإيراني تستغرق وقتا طويلا

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها أكدت أن المفاوضات بناءة.
فقد قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأضاف هايكو ماس أن المحادثات تستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنها تجري في أجواء طيبة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع وزير الخارجية الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلا إن "المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة".
وأضاف "لكن الوقت ينفد.. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".
والأسبوع الماضي، عاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد حوالي عام إلى البدء في انتهاك شروط الاتفاق.
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