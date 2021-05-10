فلسطين تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، عبرت الوزارة عن استهجانها البالغ من موقف الإدارة الأمريكية الحالية إزاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى والمواطنون المقدسيون، متهمة هذه الإدارة بأنها "لا تريد أن تخرج من الأطر التى رسمتها وحددتها الإدارة السابقة، وما زالت بترددها توفر الغطاء والحماية لإسرائيل وتتساهل فى وصف الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما تدين وتنتقد بشدة أى عمل يقوم به الجانب الفلسطينى دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية".
كما طالبت الوزارة الفلسطينية الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وللقدس، مؤكدة أن الأمر ليس امتيازا أو منة من أحد، وإنما "هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع أشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التى عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
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