الكويت: حريق محدود بحقل برقان للنفط

جدة - نرمين السيد - ‏وقال الناطق الرسمى باسم شركة نفط الكويت، الرئيس التنفيذى للشؤون الإدارية، قصى العامر، إن حريقًا محدودًا اندلع فجر اليوم الإثنين، فى أحد مواقع العمل فى حقل برقان الكبير، مؤكدًا أنه لا يوجد أى تأثير على عمليات انتاج النفط.

وفى تصريح صحفى، أشار العامر إلى أنه بسرعة استجابة الفرق المحلية بالشركة، والتطبيق الفورى لخطط الطوارئ، تمت السيطرة على الحريق الذى نتج عنه إصابة عاملين من العمال التابعين لأحد مقاولى الشركة، بإصابات طفيفة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الأحمدى، وهما بحالة مستقرة.

وأضاف، أن الشركة تعاملت فورًا مع الحادث بجميع فرقها المعلبة من إسعاف وإطفاء وعملیات والفرق المساندة الأخرى التابعة للشركة حسب الإجراءات والخطط المعمول بها فى مثل هذه الحالات، كما حضرت إلى الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

وأوضح العامر، أنه كما هو معمول به فى مثل هذه الحالات، سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات الملكية بالشركة.