جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن بلاده تنتظر من السلطات العراقية العمل بواجباتها لحماية المقار الدبلوماسية الإيرانية، وذلك تعقيبًا على خلفية الاعتداء على القنصلية الإيرانية فى كربلاء خلال مظاهرات احتجاجية بعد اغتيال ناشط مدنى فى المدينة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، أدان المتحدث بشدة التعرض للمقار الدبلوماسية الإيرانية، لافتًا إلى أنه تم تسليم مذكرة احتجاج إلى السفارة العراقية بطهران، مساء الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طهران: ننتظر من الحكومة العراقية حماية المقار الدبلوماسية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.