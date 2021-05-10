الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول القادمين إليها من باكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك وسط مخاوف من انتشار النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.





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