إسرائيلى يدهس فلسطينيًا بسيارته فى القدس

جدة - نرمين السيد - وزعمت المصادر الإسرائيلية، أن السبب فى ذلك سيل من الحجارة تسبب فى فقدان المستوطن الإسرائيلى السيطرة على عربته، حسبما نقل موقع "i24news" الإسرائيلى.
وتداول ناشطون فيديو للمستوطن وهو يدهس الشاب الفلسطينى بسيارته، فيما انقض شبان آخرون عليه واستهدفوه بالحجارة والضرب.
ويأتى الحادث وسط توتر شديد فى مدينة القدس إثر اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ما أسفر عن وقوع أكثر من 180 إصابة بجروح متفاوتة.
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