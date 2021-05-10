الأمم المتحدة: غرق 5 مهاجرين وإنقاذ أكثر من 700 قبالة ليبيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مشهلى، اليوم الإثنين، إن 5 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفل، غرقوا عندما انقلب قارب يقل نحو 45 مهاجراً متوجهاً إلى أوروبا قبالة السواحل الليبية.
وأضافت مشهلى، أن القارب بين 9 أخرى كانت تقل أكثر من 700 مهاجر اعترضهم خفر السواحل الليبية، مشيرة إلى أن المهاجرين نُقلوا إلى مراكز احتجاز.
ويعد الحادث هو أحدث كارثة فى البحر المتوسط تشمل مهاجرين يبحثون عن حياة أفضل فى أوروبا.
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