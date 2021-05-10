جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من بالعيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل.
من جانبه، قال مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن ما يجرى فى المسجد الأقصى هو "عدوان عن سبق إصرار وترصد بحق المقدسيين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يغلق عيادة الأقصى لمنع علاج المصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.