الاحتلال يغلق عيادة الأقصى لمنع علاج المصابين

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من بالعيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل.

من جانبه، قال مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن ما يجرى فى المسجد الأقصى هو "عدوان عن سبق إصرار وترصد بحق المقدسيين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.