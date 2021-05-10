الكاظمى يقرر عدم الترشح لخوض الانتخابات العراقية المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الكاظمى إن "قرار عدم ترشحى متخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة". وأضاف "جئت فى ظروف استثنائية كان العراق يمر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، اتخذت قراراً بأن أكون بمسافة واحدة من الجميع".

وأضاف إن هناك من حاول فى أكثر من مرة اتهام الحكومة ورئيس الوزراء باتهامات باطلة، وعندما تم تكليفى كانت هناك رسالة واضحة للنخب السياسية بأن ندعم الانتخابات المقبلة والكتل السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، وأن نأتى برئيس للوزراء من هذه الكتل لكى تتحمل المسؤولية الكاملة.

وأشار إلى أنه منذ اللحظة الأولى، قمنا بتغييرات أمنية كبيرة، كانت بعض الجماعات وحتى العصابات مخترقة لأجهزتنا الأمنية فى وزارة الداخلية، وقمنا باعتقال مجموعات كثيرة حاولت أن تعبث بالأمن عن طريق الصواريخ واستهداف بعض الأرتال التى تحمل معدات للجيش العراقى هدية من قبل دول صديقة، اعتقلنا مجموعات كثيرة، وعدد كبير منهم فى المعتقلات.

وأضاف سنبقى نحارب كل سلاح يهدد كيان الدولة العراقية، العراق متعب من الحروب، والآن حانت لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المنفلت.