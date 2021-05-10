مقتل شخص فى إطلاق نار بمطار فانكوفر غرب كندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أوضح فريق التحقيق فى جرائم القتل، أن إطلاق النار وقع بعد الظهر قرب قاعة المغادرة فى المطار الواقع فى ريتشموند جنوب فانكوفر، لافتًا إلى انتشار عناصر الشرطة فى المكان.
ووفقًا لإذاعة "راديو كندا" الرسمية، تدخلت الشرطة بعد الإبلاغ عن طلقات نارية أثناء البحث عن عدة مشتبهين، وكتبت شرطة ريتشموند الكندية، فى تغريدة، أن عناصر الشرطة "رصدوا مركبة هاربة وتعرضوا لإطلاق نار"، لكن لم يصب أى عنصر بجروح.
وأضافت الشرطة الكندية أن المشتبه فيهم مازالوا هاربين حاليًا، فى حين ربطت الشرطة بين إطلاق النار وعنف العصابات فى كندا.
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