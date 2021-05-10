عيد الفطر 2021: تفاصيل العروض الجديدة من برج خليفة ونافورة دبي يوم العيد

عيد الفطر 2021، سيتم إطلاق عرضين جديدين في وسط مدينة دبي هذا الأسبوع احتفالا بعيد الفطر، وستمتد العطلة الرسمية للاحتفال الإسلامي الذي يصادف نهاية شهر رمضان من الثلاثاء إلى السبت، وكل يوم في الساعة 8 مساءً، سيعرض برج خليفة عرضًا ضوئيًا جديدًا، كما ستقدم نافورة دبي هي كذلك عروض جديدة، يشتهر برج خليفة بالإضاءة على مدار العام بإسقاطات تشير إلى الأحداث الهامة وتضامناً مع الدول الأخرى، قرب نهاية شهر أبريل، أظهر البرج، بالإضافة إلى معالم أخرى في الإمارات العربية المتحدة، علم الهند كإظهار للدعم بينما تكافح الدولة مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، كما أنا نافورة دبي هي واحدة من أكبر النوافير المصممة للرقص في العالم، والتي تؤدي يوميًا عروض موسيقية.

الألعاب النارية في جزيرة ياس في أبو ظبي

يمكن لسكان أبوظبي أيضًا توقع مشهد رائع بمناسبة بداية عيد الفطر، حيث تعاونت جزيرة ياس مع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي لإنشاء سلسلة من عروض الخاصة بالألعاب النارية، سيضيء عرض الألعاب النارية السماء على مدار ثلاث ليالٍ، ابتداءً من اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وسيتم الانطلاقها من الواجهة البحرية لخليج ياس لأول مرة، بدءًا من الساعة 9 مساءً وتستمر لمدة خمس دقائق كل يوم.

مشاهدة بث حدث عيد الفطر 2021 عبر انستغرام

نظرًا لعدم السماح بالتجمعات كجزء من الإجراءات الاحترازية في جزيرة ياس ضد فيروس كرونا، يمكن لأي شخص غير قريب من المكان مشاهدة العرض عبر الإنترنت، حيث سيتم بث الحدث مباشرة من قناة انستغرام الخاصة بالتطوير، ومن المرجح هذا العام أن يبدأ عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو، ومع ذلك سيتم الإعلان يوم الثلاثاء 11 مايو عن قرار رسمي في اليوم التاسع والعشرين من رمضان لتحديد موعد عيد الفطر 2021.