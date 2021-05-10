اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية Aramco sa خلال ساعات، يترقب الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الأسعار الجديدة للبنزين للشهر الحالي، خاصة بنزين 91 وبنزين 95 وهم الفئات الأكثر استهلاكا في المملكة، وبعد قيام شركة أرامكو السعودية باعتماد تسعيرة البنزين الجديدة بشكل شهري أصبحت أسعار البنزين المتغيرة تشغل فكر المواطنين في جميع المدن، ويتم حاليا إعتماد التسعير الجديدة حيث أنة في اليوم العاشر من كل شهر جديد تقوم الشركة الأولي المسئولة عن تحديد وإعلان أسعار البنزين بعمل التسعيرة الجديدة، ويتم تطبيق الأسعار صباح اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من الشهر الحالي الموافق غدا الثلاثاء.

توقعات جديدة للأسعار مايو 2021

علي الرغم من اعتياد المستهلك علي زيادة أسعار البنزين التي تتغير شهريا إلا أن إنتشار الموجة الثالثة بشراسة في الهند قد يؤدي الي انخفاض أسعار البنزين لشهر مايو 2021 خاصة مع إستمرار تفشي الوباء في العديد من دول العالم، ونجد حالة القلق تسود عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية للتاثير والترابط بين تسعيرة البنزين وكافة القطاعات.

اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية Aramco sa خلال ساعات

اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية Aramco sa خلال ساعات، ويمكنكم الآن الإطلاع علي تسعيرة البنزين الحالية والتي جئت كالتالي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

هذة الأسعار المعلنة منذ ابريل الماضي ولا يزال العمل بها قائم في جميع قطاعات الطاقة والوحدات المستهلكة للوقد ونطلعكم علي الأسعار الجديدة لشهر مايو فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل شركة أرامكو السعودية، بعد الإنتهاء مساء اليوم من المؤتمر العام الذي تعتمد فية أرامكو تسعيرة الشهر الجديد.