موعد إيداع الدفعة 42 من حساب المواطن لشهر مايو 2021، قدمت المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين على المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة العربية السعودية، حيث قامت بتطويرها لبرنامج حساب المواطن مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية منذ انطلاقة البرنامج والذي أدى إلى حصول برنامج حساب المواطن على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS الفئة السابعة التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، وقد سجلت المملكة بذلك إنجازاً جديداً في المحافل العالمية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة البحث من المواطنين حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة رقم 42 لشهر رمضان 1442، اقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني موعد إيداع حساب المواطن دفعة شهر رمضان 1442.

موعد إيداع برنامج حساب المواطن دفعة شهر رمضان 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر رمضان المبارك 1442 وهي الدفعة رقم 42، والمقرر صرفها اليوم الإثنين العاشر من شهر مايو 2021 والموافق 28 من شهر رمضان 1442، وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه في تويتر قائلاً إنه بدأ في إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسوف يستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، وأقدم لكم أيضاً خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1442

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج المميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً والمطلقات والأرامل والأيتام لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وهنا طريقة الاستعلام عن أهلية برنامج حساب المواطن من خلال خطوات بسيطة وسهلة وهي: