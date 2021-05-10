الاحتلال الإسرائيلى يغلق شوارع القدس

جدة - نرمين السيد - واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدى المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين. وقالت الوكالة الفلسطينية "وفا"، إن حالة من التوتر الشديد تسود منذ ساعات الصباح فى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين الذين يتصدون لمحاولة الاقتحام الجماعى للمستوطنين للأقصى، أسفرت منذ الصباح عن إصابة 305 من المواطنين.

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