الصومال: مقتل 6 ضباط فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الإثنين، مقتل 6 ضباط فى تفجير انتحارى بقنبلة على مركز للشرطة فى العاصمة مقديشيو، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





وفى مؤتمر صحفى، قال الميجور صادق آدن على دوديشى، من الشرطة الصومالية: "تأكد مقتل 6 من ضباط الشرطة، بينهم قائد شرطة منطقة وابرى، وإصابة 6 آخرين فى الانفجار". وأضاف، أن الانتحارى الذى فجر نفسه نفذ الهجوم لصالح حركة الشباب المتشددة، فيما لم تعلن الحركة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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