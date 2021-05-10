رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021 // موقع وزارة التربية العراقية // رابط النجاح التعليمي

يبحث ألآف الطلاب العراقيين عن رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021 الدور التمهيدي، بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب إعلان نتائج الثالث المتوسط عبر موقعها على فيس بوك أن الوزارة نشرت رابط الاستعلام عن النتائج لطلبة القسم العلمي والقسم الأدبي والقسم التطبيقي والقسم الإحيائي، لجميع المحافظات العراقية وكانت قد صرح معاون مدير التقويم والامتحانات بوزارة التربية العراقية السيدة نعمه الحربي، عن موعد إعلان نتائج التمهيدي بعد أسبوع من نهاية الامتحانات، لجميع المحافظات العراقية عن طريق تحميل النتائج على ملفات pdf.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي

يمكن لجميع الطلاب الدخول على رابط وزارة التربية العراقية الرسمي برقم الجلوس والاستعلام عن نتيجته من خلال تسجيل بياناته الشخصية واسم المحافظة التابع لها.

الدخول على رابط وزارة التربية العراقية.

أو إحدى المواقع التي يحق لها نشر النتائج مثل موقع النجاح وموقع ناجح.

الدخول على خدمات الطلاب ومنها إلي أيقونة النتائج.

تحديد نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

الضغط على زر استعلام عن النتائج.

سوف يتم عرض النتيجة بصيغة ملفات pdf.

استعلام نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021رابط وزارة التربية العراقية

الموقع الرسمي المنوط بع نشر النتيجة هو موقع وزارة التربية العراقية، وهو المنوط به تقديم أي طلب للإعراض على نتيجة الطلاب، ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتائجهم في مقار المدارس الخاصة بهم، شرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021

خلال الساعات القلية القادمة سوف يتم تفعيل موقع وزارة التربية كي يستطيع الطلاب الدخول ومعرفة نتائجهم بسهولة، في كافة الأقسام العلمي والأدبي بجميع محافظات العراق، بغداد، الكرخ،الرصافة، ديالي، ذي قار، كركوك، كربلاء، المثني، النجف، ميسان، نينوي، الأنبار، القادسية، بابل، محافظة صلاح الدين، السليمانية،واسط أربيل، دهوك، الكرخ الأولى والثانية، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية.