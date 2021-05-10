الاستعلام عن وافد برقم الاقامه عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن وافد، هي احد الخدمات ألهامة والمميزة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعتبر خدمة الاستعلام عن عامل وافد اهم ما يبحث عنه جميع الوافدين داخل الأراضي السعودية، وهى ضمن خدمات عديده تقدمها وزارة الوارد البشرية إلى كل الوافدين والمقيمين بالمملكة، حيث دائما ما يبحث الوافد عن صلاحية الاقامه و رسوم الاقامه وغيرها من تفاصيل إقامته، ويتم استعلام عن وافد من خلال رقم الاقامه أو رقم الحدود أو رقم الجواز، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة تفاصيل طريقة الاستعلام عن عامل وافد.

الاستعلام عن وافد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتبر من اهم الوزارات داخل الحكومة السعودية التي تقدم خدمات كثيره سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين، حيث توفر الوزارة مكتب العمل في جميع أنحاء المملكة من اجل الرد على استفسارات جميع الأشخاص، وعمليه الاستعلام عن وافد لا تشترط الذهاب إلى هذه المكاتب ولكن وزارة العمل وفرت رابط رسمي من اجل الاستعلام عن موظف وافد بطريقه سهله ودون الذهاب إلى مقر الوزارة، وقامت الوزارة بتوفير الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من اجل توفير الجهد والوقت على جميع الأشخاص، فمن خلال تسجيل دخول موقع وزارة العمل تستطيع الاستعلام عن وافد برقم الاقامه أو رقم الحدود أو رقم الجواز بطريقه سهله دون الذهاب إلى مقر الوزارة.

خطوات الاستعلام عن وافد

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لكل من يريد الاستعلام عن وافد، وسوف نتعرف على كل هذه الخطوات لتسهيل الأمر على كل الأشخاص الراغبين في معرفة خدمات الوزارة.

أولا يجب الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية.

بعدها تقوم بالضغط إلى كلمه الخدمات الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على خدمات إلكترونية للمنشآت.

قم بالضغط على الاستعلام عن موظف وافد.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك لتأكيد طلبك.

بعدها ستجد أمامك كافة البيانات التي تبحث عنها عن الوافد الجديد .

تعتبر خدمة استفسار عن وافد من اهم الخدمات التي يبحث عنها جميع الوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية، ويريد العامل الوافد معرفة كل تفاصيل إقامته مثل الاستعلام عن صلاحية الاقامه وغيرها من الخدمات الأخري مثل الاستعلام عن وافد.