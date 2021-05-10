موعد صرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1442 شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1442 يهتم بالسؤال عنها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، المستفيدين من الحصول على هذه المساعدات المالية، التي وفرتها الدولة لعدد من الأسر هم في الأساس تابعين للضمان الاجتماعي، ويحصلون عليها تحت ضوابط وشروط وضعتها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصه الأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل الشهري لهم ، ومن هم من محدودي الدخل، ويأملون الآن في معرفة متي نزول المساعدة، وتوقيت إيداعها، وأسماء المستفيدين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان

أكدت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية انه حتي هذه اللحظة، لم يتم تحديد وقت معين يتم من خلال صرف المساعدة المقطوعة، وانهم الآن في انتظار نزول الكشوف بأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة سواء في شهر رمضان، أو في وقت اخر سيتم تحديده، ومن المنتظر أن يتم ارسال رسالة نصيه عبر الجوال إلى الأشخاص المستفيدين من مقطوعه الضمان الاجتماعي ، ويمكن الاستعلام عن موعد نزول المساعدة عن طريق رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديد موعد إيداعها في حساب الشخص المستفيد، كما يمكن الاستعلام عن توقيت صرف المساعدة من خلال الاتصال برقم 8001222777

وضعت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عده شروط وضوابط حتى يحصل الأشخاص من الذين دخلهم محدود على المساعدة المقطوعة من اهم هذه الشروط:

يكون الشخص المتقدم من أجل المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية لا يقل سنه عن 35 عاما

يكون الشخص المتقدم من أجل المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية لا يقل سنه عن 35 عاما مقيم داخل المملكة ولا يزيد دخل هذا الشخص عن 8650 ريال إذا كان المتقدم هو المسئول عن الأسرة

أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك أي أراضي زراعيه أو يملك عقارات

أن يكون الشخص الذي يتقدم للمساعده المقطوعة ليس لديه سجل تجاري.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة