نصائح Elon Musk لتحقيق التميز عند الالتحاق بـ وظائف شاغرة

شارك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ، والملياردير ورجل الأعمال، Elon Musk إيلون ماسك، بعض النصائح التي عليك التفكير بشأنها قبل البدء في البحث عن وظائف شاغرة؛ حيث يعيش العالم أوقات عصيبة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم في أواخر عام 2019، وبات الكثيرون يسعون للبحث عن وظائف شاغرة؛ من أجل سد الفجوة التي أنتجتها سوء الحالة الاقتصادية تأثرًا بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها عدد كبير من الحكومات حول العالم تجنبًا لانتشار الفيروس.

نصائح Elon Musk لتحقيق التميز عند الالتحاق بوظيفة جديدة 1- حضور الاجتماعات كثيرًا أمر غير مرغوب فيه

يقول إيلون ماسك، إن حضور الاجتماعات كثيرًا أمر غير مرغوب فيه في العديد من الأحيان، وفي النصيحة الأولى يقول رجل الأعمال العالمي: الاجتماعات الكثيرة هي آفة الشركات الكبرى وتزداد سوءًا دائمًا بمرور الوقت، يرجى التخلص منها جميعًا أو على الأقل جعلها قصيرة.

2- لا تحضر الاجتماعات ذات الموضوع الذي تم مناقشته لأكثر من مرة

وينصح ماسك بعدم عقد اجتماعات لمناقشة نفس الموضوع لأكثر من مرة، ما لم تكن هناك حاجة قوية للغاية لمناقشتها، وأشار رجال الأعمال العالمي إلى أنه يجب الانشغال أكثر بالعمل من أجل محاولة التحسين من الأداء الذي يصب في النهاية بمصلحتك ومصلحة العمل.

3- اترك الاجتماع إذا لم يضف إليك قيمة

النصيحة الثالثة من ماسك الذي ترأس 10 شركات في حياته هي: اخرج من الاجتماع أو انسحب منه بمجرد أن يتضح أنه لا يضيف قيمة، ليس من الوقاحة أن تغادر، فمن الوقاحة أن تجعل شخصًا ما يبقى ويضيع وقتك.

4- لا تستخدم الاختصارات أو المصطلحات المبهمة

النصيحة الرابعة هي: لا تستخدم الاختصارات أو الكلمات غير المنطقية للأشياء أو البرامج أو العمليات، أي شيء يتطلب تفسيرًا يمنع التواصل لا تقله.

5- الأقصر دائمًا أفضل طريق للوصول

في النصيحة الخامسة، يريد Elon Musk اتباع القول: أقصر طريق بين مسافتين هو الخط المستقيم، وبتطبيق ذلك على الشركات فإن الطريق الأقصر للموظفين للتواصل ولإنجاز المهمة هو التخلي عن سلسلة القيادة، محذرًا من خطورة فرض سلسلة اتصالات القيادة.

6- النصيحة الأخيرة Elon Musk: استخدم الحس السليم

النصيحة السادسة والأخيرة تتعلق باستخدام الحس السليم واختياره كدليل ومرشد لك، حيث قال: اختر دائمًا المنطق السليم ليكون دليلًا لك، على سبيل المثال، إذا كان اتباع قاعدة الشركة سيصبح مدعاةً للسخرية في موقف معين يجب تغيير القاعدة.