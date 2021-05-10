ايداع حساب المواطن الدفعة رقم 42 لشهر مايو 1442 وأهم التعديلات الجديدة

ايداع حساب المواطن لشهر مايو الدفعة 42 ، يبحث الكثيرين من المواطنين في المملكة عن موعد صرف الدفعة 42 من حساب المواطن، من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم آخر المستجدات عن موعد إيجاع دفعات حساب المواطن لشهر مايو، وقد تحدثنا سابقاً عن آخر تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعن موعد صرف حساب المواطن الدفعة رقم 42، وقد أعلنت الوزارة منذ قليل عبر تويتر في تغريده رسمية لها أنه قد بدأ منذ قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسوف يستمر حتي نهاية يوم الاثنين اليوم، ومن خلال تلك الكلمات توضح ان المواطن يستطيع صرف مستحقاته المالية من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، 11 مايو والدفعة الحالية هي الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن.

إيداع حساب المواطن الدفعة رقم 42 لشهر مايو

تم تدشين تصريح رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان الدفعة السابقة لحساب المواطن قد صدرت من خلال الموقع الرسمي للبرنامج ويستطيع المواطن أن يقوم بالاستعلام عن حساب المواطن لشهر مايو من خلال الموقع الرسمي، والدخول علي الدفعات المالية للتعرف على الموعد المحدد لصرف المستحقات المالية.

ما هي شروط الأهلية للحصول على الدعم؟

توجد عدة شروط يجب توافقها لدي المستفيد حتي يتحقق له الحصول علي الدعم المخصص وهي كالاتي:

أولاً، أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ثانياً، أن لا يكون المستفيد مقيم في أحد مراكز الإيواء الحكومية، أو مسجوناً

ثالثاً، أن تتوافق جميع البيانات التي تم ذكرها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

رابعاً، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقات التنقل، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة وأبنائهم

كيفية الاستعلام عن ايداع حساب المواطن الدفعة رقم 42

قد بلغت المبالغ المودعة للإعانة الشهرية من خلال حساب المواطن، خلال شهر أبريل 1.9 مليار ريال سعودي، وتم توزيعها علي الاشخاص المستحقة، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة رقم 42 لشهر مايو من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بتسجل الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن يجب علي المستفيد إدخال جميع البيانات رقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق علي المستفيد كتابة رقم الدفعة والكبس علي كلمة استعلام وسوف تظهر له جميع البيانات

التعديلات الجديدة لحساب المواطن 1442

صرحت الوزارة بعدة تعديلات للحصول على المساعدات من حساب المواطن ومن ضمن هذه التعديلات،

إلزام جميع الأفراد المستقلين والمستفيدين من الدعم بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سن 28 عاماً او اكثر من ذلك وعليه تقديم الإثباتات التالية

صك ملكية المسكن

عقد إيجار المسكن الموحد من منصة ايجار

اثبات سكن جامعي او معهدي او احدي الكليات العسكرية

هذه المتطلبات شرط أساسي للاستمرارية في الحصول علي الدعم،

وقد صرحت الوزارة انه تستمر المهلة الى العاشر من شهر يونيو القادم للإتاحة للأفراد المستقلين من تسجيل وإضافة المستندات المطلوبة للحصول علي الدعم.