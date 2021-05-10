الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم بحى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل بوقف عمليات الهدم والإخلاء لعائلات فلسطينية من منازلها فى حى الشيخ جراح وسلوان، كما حث "على التمسك بالوضع الراهن فى الأماكن المقدسة واحترامه".





وأعرب جوتيريش فى بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن "قلقه العميق إزاء استمرار العنف فى القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا أنه "ينبغى على السلطات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق فى حرية التجمع السلمي". ودعا كل القادة إلى "تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض"، مكررا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية. وكان الهلال الأحمر الفلسطينى، قد أعلن ارتفاع عدد الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، فى حى الشيخ جراح ومحيط البلدة القديمة وعلى أبوابها بالقدس المحتلة إلى 53 مواطنا فلسطينيا.

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