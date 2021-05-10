إغلاق عام بماليزيا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الماليزية، قد أعلنت أن إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد ارتفع إلى 444 ألفا و484 إصابة، من بينها 37 ألفا و60 حالة نشطة، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1700 حالة.

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