جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، أن الوقت عامل جوهرى فى مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى، قائلاً إن المحادثات تستغرق وقتًا طويلاً، لكنها تجرى فى أجواء طيبة وبناءة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال ماس: "المفاوضات صعبة وشاقة، لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات فى أجواء بناءة". وأضاف الوزير الألمانى على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "لكن الوقت ينفد.. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووى الإيرانى لأنها الطريقة الوحيدة لضمان منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". وكان المسؤولون الأمريكيون عادوا إلى فيينا فى الأسبوع الماضى، للمشاركة فى جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى 2018، ما دفع إيران بعد حوالى عام إلى البدء فى انتهاك شروط الاتفاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: المحادثات مع إيران طويلة ولكنها بناءة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.