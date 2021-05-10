الصين: اجتماع الأمم المتحدة حول الأويغور إهانة للمنظمة

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، اليوم الإثنين، أن استخدام الأمم المتحدة منصة لاجتماع افتراضى حول اضطهاد مسلمى الأويغور وغيرهم من الأقليات فى إقليم شينغ يانغ، بمثابة إهانة للمنظمة الدولية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "تحالفت الولايات المتحدة مع عدة دول، وأساءت استغلال موارد ومنصة الأمم المتحدة، وشوهت صورة الصين وهاجمتها لخدمة مصالحها"، مؤكدة أن "هذه إهانة شديدة للأمم المتحدة".

وقالت الصين إن منظمى الاجتماع، المقرر يوم الأربعاء، يستخدمون "قضايا حقوق الإنسان أداة سياسية للتدخل فى شؤون الصين الداخلية".

واتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات فى شينجيانغ باعتقال وتعذيب الأويغور فى معسكرات، ووصفته الولايات المتحدة بأنه إبادة جماعية. كما حظرت واشنطن واردات منتجات القطن والطماطم من شينجيانغ بسبب مزاعم عن استخدام العمالة القسرية.

فيما تنفى بكين تلك الاتهامات، وتصف المعسكرات بمراكز تدريب مهنى لمكافحة التطرف الدينى. كما حثت الصين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على تجنب التجمع الافتراضى الذى تخطط لعقده ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا.