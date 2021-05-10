هُنا الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 42 أونلاين برقم الهوية

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن حساب المواطن وخاصة مع اقتراب صرف الدفعة الجديدة لشهر مايو 2021 للمستحقين وذلك عبر شبكة الانترنت من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، ومن المعروف أن إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن تتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة والظروف الحالية للبلاد من فرض حظر التجوال مما أثر على مستوى معيشة الكثير من المواطنين.

برنامج حساب المواطن من البرامج التي طرحتها الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، وكان تاريخ إصدار أول دفعة من حساب المواطن عام 2017 حيث دعم المواطنين بالمملكة بشكل كامل وخاصة في أوقات الأزمات.

كما وقد أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه اقترب موعد صرف دفعة شهر مايو الجاري والتي من المقرر ان تكون خلال أيام كما وقد أعلنت أيضا عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الحالية.

يمكنكم الاستعلام عن حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: تسجيل الدخول على رابط موقع حساب المواطن من الرابط التالي “ رابط حساب المواطن “.

“. ثانياُ: كتابة رقم الهوية للمواطن المُستعلم.

ثالثاُ: كتابة رمز التحقق.

رابعاً: النقر على زر الاستعلام.

أما عن مواعيد نزول حساب المواطن الدفعة 42 والتي من المقرر صرفها يوم الاثنين الموافق 10-5- 2021 كما سيتم فتح باب الاعتراض لدفعة حساب المواطن في يوم 15 مايو ليتم الإعلان عن نتائج الاهلية يوم 30 مايو، والجدير بالذكر أنه إذا كان اليوم العاشر الميلادي يوافق يوم جمعة تتم عملية الصرف يوم التاسع من الشهر الميلادي، أما إذا كان اليوم العاشر موافق يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف ليكون يوم 11 من الشهر ذاته.