جدول ترتيب الدوري المصري قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري سوف يشهد تغيير بعد مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وعقب نتائج مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام المصري، حيث أقيمت 5 مباريات أسفرت عن تعادل المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، وفوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل المصري مع مصر المقاصة بدون أهداف، وتعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، وفوز طلائع الجيش مع غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام اليوم الاثنين 10 مايو بأفي مباريات الجولة 21 حيث يلتقى الجونة مع نادي أسوان، ويلتقى البنك الأهلي مع الإسماعيلي، وسموحة مع وادي دجلة، وتختتم مباريات هذا الأسبوع بمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسوف نعرض نتائج مباريات اليوم ودول ترتيب الدوري قبل لقاء القمة.

الزمالك الأول برصيد 44 نقطة من 20 مباراة. الأهلي الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ومؤجل له مباراتين مع مصر المقاصة وأسوان. بيراميدز الرابع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة. المصري البورسعيدي الثالث برصيد 32 نقطة من 20 مباراة. غزل المحلة الخامس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة. الاتحاد السكندري السادس برصيد 29 نقطة من 20 مباراة. سموحة السابع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة. سيراميكا كيلوباترا الثامن برصيد 27 نقطة من 20 مباراة. إنبي الثامن برصيد 27 نقطة من 20 مباراة. مصر المقاصة العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة. الجونة الحادي عشر برصيد 25 نقطة من 20 مباراة. طلائع الجيش الثاني عشر برصيد 23 نقطة من 20 مباراة. الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة. المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة. نادي أسوان الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة. البنك الأهلي السادس عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة. وادي دجلة السابع عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة. الإنتاج الحربي الثامن عشر برصيد 12 نقطة من 20 مباراة.

جدول ترتيب الدوري قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالكجدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة