تردد قناة أون تايم سبورتس 1 جودة hd علي القمر الصناعي نايل سات التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز وخاصة مباراة الأهلي والزمالك، حيث تعد القناة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة التي تعرض محتوي ينافس به القنوات الرياضية الأخري في الوطن العربي تحظي قناة On Time Sports بمتابعة قوية من قبل الشباب والكبار عشاق لعبة كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تعرض القناة مباريات دولية عديدة.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 جودة hd

استقبالك للتردد الجديد في لقنوات on time Sports على القمر الصناعي يحتاج منك إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة الهامة بداية من التأكد من توصيل الكابلات بطريقة صحيحة ومن ثم عليك الذهاب بالريموت إلي قائمة الضبط وتسجيل الرقم السري المكون من ٤ أصفار ومنها عليك بالنقر علي إضافة قناة وبعدها عليك كتابة التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

ويمكنكم أيضاً تحميل قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات عن طريق تسجيل بيانات استقبال إشارة البث كالتالي:

التردد 10853 معامل تصحيح الخطأ 4/5 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم أيضا استقبال إشارة بث قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالتالي:

تردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والمعلقين

تقام في تمام الساعة 9:30 من مساء اليوم مباراة الكبيرين الزمالك والاهلي ويعلق علي المباراة كلا من الكابتن مدحت شلبي والمعلق ايمن الكاشف ويعقب المباراة استوديو تحليلي كبير مكون من العديد من النجوم الرياضية امثال نجم الزمالك فاروق جعفر وايمن يونس وحازم أمام ونجم الاحتراف الألماني محمد زيدان والكابتن احمد حسن ووليد صلاح الدين ومحمد فضل والكثير من النجوم الكبار بالإضافة إلى الفقرة التحكيمية من سمير محمود عثمان واحمد الشناوي.

لذا يمكنكم الآن قبل انطلاق المباراة التأكد من ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس 1 جودة hd لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.

