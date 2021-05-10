أخيراً: إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 وتفاصيل درجات الامتحان المجمع من وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوي 2021، ننشر لكم من خلال موقعنا تفاصيل أكثر حول نتيجة الصف الأول الثانوي وصفوف النقل في المرحلة الثانوية، بعدما قام الطلاب بالبحث بكثره خلال الأيام الماضية وحتى وقتنا الحالي ،لمعرفة النتيجة التي تم تداول العديد من الأخبار حولها في الآونة الأخيرة لتقوم الوزارة للاعلان اليوم عن طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021، ولذلك تابعونا عبر موقعنا ثقفني لمزيد من التفاصيل.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 الترم الثاني

أكدت وزارة التربيه والتعليم أن عملية تقييم الطلاب تتم من خلال درجات امتحان شهر مارس وأبريل الذي عقد خلال الأشهر الماضية بشكل مجمع في نموذج واحد موحد علي جميع طلاب الجمهورية، ليتم اعتمادها بشكل رسمي كنتيجة الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021، وعليه فقد تم تأكيد حصول الطالب علي نتيجة أولي ثانوي وجميع صفوف النقل بعد إعلانها قبل عيد الفطر المبارك مباشرة من خلال المدرسة، بشكل مجاني تماماً وبدون أي مقابل مادي، وحاز نظام الامتحان الشهري علي إعجاب الطلاب وأولياء الأمور لسهولته ويسره علي الطلاب إلي جانب مراعاة الوزارة الظروف الحالية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا.

معرفة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم خلال الدقائق الماضية أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 سيتم الإعلان عنها من خلال المدارس التابع لها كل طالب، ومن خلال الإدارات التعليمية، وذلك عبر صفحات المدارس الرسمية علي الانترنت، وذلك من خلال تصويرها وتحميلها على الموقع ،أو تقوم المدرسة بطباعتها ووضعها في المدرسة علي لوحة، ليقوم الطالب بالذهاب والاستعلام عنها ورقياً بنفسه، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفه درجاتهم بشكل تفصيلي في جميع المواد، ويجدر الإشارة أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها لن تقوم برفع النتيجة على موقع الوزارة الرسمي على الانترنت.