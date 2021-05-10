تراجع طفيف بالاصابات اليومية بالهند

نيودلهي ـ وكالات : سجلت الهند تراجعا طفيفا بالاصابات اليومية بفيروس كورونا لتسجل 366 ألفا و161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 22 مليون و662 ألفاو575 حالة.

وتعد هذه أول مرة منذ أربعة أيام تسجل فيها الهند حصيلة إصابات يومية بالفيروس أقل من 400 ألف حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن وزارة الصحة الهندية القول إنه تم تسجيل 3754 حالة وفاة بالفيروس، بعد تسجيل أكثر من 4000 حالة اليومين الماضيين.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 246 ألفا و116 حالة.

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