الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية

بعد تلقيها الخميس الماضي، 6 طعون من مرشحين رفضت طلبات ترشيحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، المقرر تنظيمها أواخر مايو الجاري، أعلنت المحكمة الدستورية العليا، القائمة النهائية بأسماء المرشحين المتنافسين على منصب الرئاسة.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين لرئاسة سوريا، كلا من الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد اللحام، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا، ودرست طلبات التظلم الستة، التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها".

وأضاف اللحام أن المحكمة قررت بالإجماع إقرار نتائج الإعلان الأولية التي أعلنتها الاثنين الماضي، المتضمنة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، وهم الأسد وعبد الله ومرعي.

وأكد أن الحملات الانتخابية ستنطلق يوم الأحد الموافق 16 مايو، وستستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

ونوه اللحام إلى أن يوم 25 مايو سيكون يوم الصمت الانتخابي المؤذن، بانتهاء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاث.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية السورية على مرحلتين، الأولى تبدأ في 20 مايو بالنسبة للمواطنين السوريين في الخارج، والثانية تبدأ في 26 مايو، بالنسبة للمواطنين السوريين في الداخل.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تنظم في ظل الحرب السورية التي طال أمدها، على مدى 10 سنوات.

وتجمع مختلف التوقعات والقراءات في سوريا وخارجها، على أن لا جديد ستأتي به نتائج هذه الانتخابات الرئاسية، وأن الرئيس الحالي لا يواجه أي منافسة حقيقية.