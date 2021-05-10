جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أن غنى أمر قوات الأمن الأفغانية بـ"احترام وقف إطلاق النار" الذى أعلنته طالبان فى وقت سابق خلال عطلة عيد الفطر، مضيفا أن الرئيس حض المتمردين أيضا على الإعلان عن هدنة دائمة لطى صفحة الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأفغانى يأمر الجيش باحترام وقف إطلاق النار الذى أعلنته طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.