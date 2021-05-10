مروحية إسرائيلية تستهدف شخصا يعمل لصالح حزب الله فى الجولان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمرصد، فإن الشخص المستهدف من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم فى بلدة حضر، وهو أبن أسير فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، ولديه شقيقين قتلوا فى معارك سابقة ضد فصائل المعارضة فى ريف القنيطرة الشمالى.
وفى 6 مايو، أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان، إلى أن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، نقطة عسكرية لقوات النظام، يتواجد بها عناصر يتبعون لسرايا الاستطلاع والرصد فى "حزب الله" اللبناني، فى محيط بلدة جباتا الخشب، شمالى القنيطرة، قرب الجولان المحتل، حيث جرى استهداف النقطة بصاروخين من قِبل مروحية إسرائيلية من فوق الجولان المحتل، وأسفر الاستهداف عن جرح ثلاثة عناصر ممن كانوا متواجدين فى النقطة العسكرية.
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