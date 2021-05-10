ماس يدعو روسيا إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد فى بروكسل، اليوم الإثنين، قال ماس: "نحن مستعدون للحوار، وحان الوقت لتعود موسكو أيضا للحوار".
وأضاف ماس: "من المهم الآن ألا ينحرف الاتحاد الأوروبى عن مساره"، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى الدفاع بتضافر كبير عن حقوق الإنسان فى روسيا أيضًا.
وكان الاتحاد الأوروبى أعرب عن استياءه بعد إعلان روسيا حظر دخول 8 سياسيين رفيعى المستوى ومسؤولين آخرين إلى أراضيها.
وردت وزارة الخارجية الروسية على العقوبات الأوروبية ضد الروس بعقوبات مماثلة ضد التكتل الأوروبى، وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى ردًا على سجن المعارض الروسى أليكسى نافالنى.
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