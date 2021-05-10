جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" للأنباء السورية، باستهداف مروحية إسرائيلية لمنزلا فى ريف القنيطرة الشمالى على حدود الجولان.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" للأنباء السورية، باستهداف مروحية إسرائيلية لمنزلا فى ريف القنيطرة الشمالى على حدود الجولان. وبحسب الوكالة السورية، فإن "المروحية الإسرائيلية استهدفت منزلاً فى موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالى ما أسفر عن إصابة مدنى تم نقله إلى مشفى القنيطرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة مدنى فى استهداف مروحية إسرائيلية لمنزل فى القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.