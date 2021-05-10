تبون يأمر شركات الجزائر بقطع العلاقات مع كيانات معادية

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية معادية للجزائر، محذرًا من أنها تمس بـ"المصالح الحيوية والأمنية" لبلاده.





ووفقًا لصحيفة "النهار" فى موقعها الإلكترونى، يوم الأحد، أصدر الرئيس تبون توجيهًا رئاسيًا للحكومة ولمسؤولى الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيه الرئيس تبون تحدث عن تلقى تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة فى التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعى المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.

كما نوهت التعليمات إلى شركتى التأمين الحكوميتين: "الشركة الوطنية للتأمين"، و"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين"، واللتين قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.

كما وجه تبون أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، معلنًا مهلة أقصاها 10 أيام للمسؤولين المعنيين، لوضع حد نهائى لهذه العلاقات.