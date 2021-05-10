ووفقًا لصحيفة "النهار" فى موقعها الإلكترونى، يوم الأحد، أصدر الرئيس تبون توجيهًا رئاسيًا للحكومة ولمسؤولى الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن توجيه الرئيس تبون تحدث عن تلقى تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة فى التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعى المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
كما نوهت التعليمات إلى شركتى التأمين الحكوميتين: "الشركة الوطنية للتأمين"، و"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين"، واللتين قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.
كما وجه تبون أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، معلنًا مهلة أقصاها 10 أيام للمسؤولين المعنيين، لوضع حد نهائى لهذه العلاقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبون يأمر شركات الجزائر بقطع العلاقات مع كيانات معادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.